Ведущий «Модного приговора» назвал трендовую футболку на лето

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал трендовую футболку на лето. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Судя по всему, нас ждет новый виток популярности фанатских футболок с концертов любимых артистов. Если у вас пока нет возможности достать ту самую футболку с Бритни от Balenciaga, то очень вам советую отправиться в винтажки или секонд-хэнды. Обычно там такого добра навалом и, на мой взгляд, "видавшая виды" находка будет куда трушней и аутентичней, чем купленная новая «под винтаж», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето.