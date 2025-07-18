Ольга Серябкина рассказала о своих самых роскошных покупках

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина рассказала о самых роскошных покупках. Соответствующий комментарий она дала в программе «1+1» на «Новом радио».

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По словам 40-летней исполнительницы, она не гонится за брендовыми сумками, однако готова потратиться на ювелирные изделия.

«Ювелирка у меня самая дорогая, потому что я это очень люблю. К сумкам отношусь спокойно. Не гоняюсь за этими самыми дорогими… Не люблю ощущение, что я должна заслужить какую-то сумку. Нет у меня сумок Birkin. Сейчас на мне украшения Graff», — рассказала певица.

По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость усыпанного камнями креста с цепочкой и браслета упомянутой марки составила 2,1 миллиона рублей.

Ранее американская телезвезда, блогерша и предпринимательница Ким Кардашьян продефилировала в серьгах за 29 миллионов рублей. Знаменитость стала моделью на показе в Париже, представ перед публикой в облегающем платье на тонких бретелях.