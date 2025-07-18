Рита Ора назвала раздражающий ее модный тренд

Британская певица Рита Ора назвала модный тренд, который ее раздражает. Соответствующее интервью с онлайн-магазином Off Trend появилось в TikTok.

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Поп-исполнительница заявила, что она терпеть не может подкладки у длинных юбок.

«Если ты носишь длинную юбку, я не хочу видеть подкладку, доходящую до середины ног. Она должна быть полностью прозрачная или пускай полностью закрывает ноги», — объяснила она.

В то же время пользователи сети упомянули в комментариях ее коллекцию летней одежды, которую она недавно представила вместе с брендом Primark. Оказалось, что в ней есть несколько юбок подобного дизайна. «Это так, так смешно», «Она знает о своей коллекции с Primark?», «Извини, но я купила у тебя юбку с подкладкой», «Мой красный флаг — это коллекция в Primark», — обсуждали юзеры.

В марте американская актриса и продюсер Джессика Честейн высказалась о современных трендах в одежде.