Невеста Лепса надела на день рождения певца колье за 25 млн рублей

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба похвасталась бриллиантовым колье на концерте по случаю дня рождения артиста. Стоимость такого украшения - около 25 млн рублей.

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В личном блоге Аврора опубликовала видео с шоу Лепса, на котором продемонстрировала свой наряд. Девушка сидела возле сцены в платье с глубоким декольте, а на шее у студентки висел кулон в виде двух попугаев. Подвеска состоит из 899 бриллиантов, сапфиров и изумрудов. Кто подарил Кибе такое дорогое украшение, неизвестно. Не исключено, что его преподнес Григорий Лепс, так как Аврора неоднократно говорила о щедрости своего возлюбленного.

Однако, по слухам, у певца сейчас не лучшие времена, и он испытывает трудности с финансами. В СМИ писали, что бизнесы Лепса терпят убытки. Сам артист эту информацию никак не комментировал.

Напомним, что Григорий Лепс представил 19-летнюю возлюбленную публике летом прошлого года. Он появился с Авророй на Премии МУЗ-ТВ и сразу назвал ее своей невестой. Сначала многие поклонники не восприняли этот роман всерьез, но исполнитель хита «Рюмка водки» заверил, что собирается жениться на Кибе. Правда, пока точную дату свадьбы артист не называет.

Ранее появилась информация, что Григорий Лепс занялся здоровьем ради молодой невесты.