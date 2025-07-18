Кайли Дженнер снялась для рекламы бренда MiuMiu

Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась для рекламы новой коллекции бренда MiuMiu. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайли Дженнер позировала в зеленой облегающей юбке и кардигане, белой майке и черных казаках с заклепками. Образ дополнила черная лаковая сумка и меховая накидка. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.

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На прошлой неделе Кайли Дженнер показала, как проводит время в Греции. На одном из кадров 27-летняя модель предстала в ярко-желтом винтажном купальнике Chanel с логотипом бренда. Манекенщица также надела массивные серьги и кольцо. Звезда реалити-шоу распустила волосы и отказалась от косметики.

До этого Кайли Дженнер рассекретила операцию на груди. Блогерша Рэйчел Лири похвалила модель, сказав, что ее грудь выглядит очень естественно. Она спросила у бизнесвумен, благодаря какой процедуре та добилась такого результата: пересадка жира или же просто вставила импланты.