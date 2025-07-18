Дина Саева показала обновленный имидж

Блогерша Дина Саева в облегающем комбинезоне показала обновленный имидж. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Дина Саева снялась в красном облегающем комбинезоне с глубоким декольте. Она также продемонстрировала обновленный имидж — длинные волосы в кофейно-каштановом оттенке и трендовую челку «почтовый ящик». Ей также сделали вечерний макияж с длинными стрелками, розовыми и зелеными тенями.

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В начале февраля Дина Саева заявила, что похудела до 49 килограммов благодаря интервальному голоданию. По совету врача она сократила «окно голодания» с 20 до 16 часов. Блогерша призналась, что это далось ей нелегко.

«На начальном этапе были сложности — могло доходить до того, что я вообще переставала есть, а потом посреди ночи заказывала шоколадку и съедала целую плитку», — поделилась знаменитость.

Дина Саева — одна из самых популярных контентмейкеров российского сегмента TikTok. В октябре 2020 года российский Forbes поместил блогершу на 2-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.