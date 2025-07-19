19-летняя возлюбленная Лепса снялась в золотистом бикини

Пока Григорий Лепс с головой погружён в творчество, его 19-летняя избранница, студентка лондонского колледжа Аврора Киба, наслаждается каникулами под южным солнцем. Аврора интригует подписчиков атмосферными кадрами с отдыха.

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Аврора не раскрыла точное место локации, но поделилась фото указателя на территории отеля: до Дубая — 4000 километров, до Монтаны — целых 9000. В комментариях подписчики гадают, где она прячется от шума столицы — то ли Балканы, то ли Турция, то ли европейская альтернатива Мальдивам.

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Однако куда больше интереса вызвал снимок, на котором Киба позирует в золотистом купальнике без бретелей. Девушка лежит на животе у бассейна, подложив полотенце под ноги, а её стройная фигура и длинные ноги на фоне гор и леса сразу стали поводом для бурного обсуждения.

Ранее Аврора Киба похвасталась роскошным колье от Cartier за 30 миллионов рублей.