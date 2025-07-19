Александра Бортич снялась в образе аниме героини

Звезда «Холопа», актриса Александра Бортич снялась в образе героини аниме. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Александра Бортич позировала в парике с голубыми волосами, которые собрали в два высоких хвоста. Актриса была одета в бордовую юбку, белый джемпер с глубоким декольте и красным бантом.

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Бортич была замужем за бизнесменом Евгением Савельевым, от которого и родила первенца. В мае 2023 года актриса публично заявила, что развелась с отцом ребенка. По словам Бортич, они остались друзьями и вместе продолжают растить сына, как адекватные люди. После развода звезда перестала афишировать личную жизнь и не отвечает на слухи о своих предполагаемых романах.

Артистка признавалась поклонникам, что она не планировала так быстро становиться матерью, но обрадовалась новости о своей беременности. Звезда в 25 лет родила первенца. Бортич почти два месяца скрывала, что у нее появился сын, но потом начала активно делиться моментами из жизни ребенка в соцсетях. По признанию актрисы, материнство изменило ее в лучшую сторону и многому научило, особенно терпению и принятию.