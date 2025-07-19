Как сделать Toasty Glam и выглядеть как после отпуска

Если солнце не добралось до лица, потому что в ту неделю, когда было лето, вы работали, не расстраивайтесь слишком сильно — его можно «дорисовать». Новый тренд сезона, который завирусился в соцсетях — макияж Toasty Glam. Он имитирует легкий загар с карамельными переливами и сиянием. Тренд запустила Хейли Бибер — на ее лице в жарких бежево-персиковых оттенках будто отпечатался июльский полдень. Визажисты называют этот образ «загар в палетке», и он уже стал символом небрежной сексуальности лета 2025. Как добиться такого эффекта? Визажист Любовь Брусницына поделилась пятью профессиональными приемами.

Забудьте про плотный тон: кожа должна дышать

Toasty Glam начинается с натурального покрытия. Визажист советует выбирать легкий тинт, флюид или сияющий BB-крем: «никаких матирующих текстур — только живой финиш и эффект второй кожи. Для точечной коррекции можно использовать консилер, но исключительно на проблемные участки: не стоит перекрывать природное свечение».

Бронзер обязателен

Именно бронзер отвечает за эффект «поцелована солнцем». Наносите его широкой кистью на выступающие участки: лоб, нос, скулы и немного на подбородок — туда, куда обычно попадают солнечные лучи. Выбирайте теплые, карамельно-коричневые или медово-кофейные оттенки — они создают именно тот румянец, будто вы дивно отдохнули на веранде у моря.

Румяна и тени из одной гаммы

Toasty Glam — это когда все теплые оттенки «перекликаются» между собой. Используйте персиковые, терракотовые или кирпично-розовые румяна, которые можно немного растушевать и на веки — как монотени.

«Такой прием делает образ собранным, мягким и очень „летним“. Добавьте каплю шиммера в уголок глаза или на центр века для эффекта загара с искрой», — говорит эксперт.

Свет для деликантных акцентов

Хайлайтер выбирайте теплый и мягко мерцающий. Наносите его на верх скул, над губой, на спинку носа — он не должен быть блестящим, а скорее светиться изнутри. Кремовые текстуры подойдут лучше пудровых, потому что сливаются с кожей и делают ее «влажной» на вид.

Губы как будто после поцелуя

Никаких четких контуров и ярких цветов. Используйте теплый нюдовый тинт или карамельный бальзам, можно слегка выходить за границы губ, чтобы создать эффект «поцелованных» уст. Чтобы усилить сияние — сверху нанесите глянец, он сделает губы более сочными и завершит образ.