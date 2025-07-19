Россияне потеряли интерес к магазинам одежды и обуви

В июне тенденция к снижению только усилилась: общероссийский спад составил 8%, а в столице – целых 15%.

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По данным «Чек Индекса», в январе-июне 2025 года количество покупок в сегменте одежды и обуви снизилось на 7% в годовом выражении. Особенно заметным оказалось падение в офлайн-сегменте, где аналитики зафиксировали снижение на 16%.

Эксперты отмечают, что снижение интереса покупателей к магазинам одежды и обуви выражено сильнее, чем к торговым центрам в целом, посещаемость которых снизилась на 3%. Евгения Хакбердиева из NF Group в беседе с «Коммерсантом» подчеркнула, что fashion-сегмент более чувствителен к изменениям в поведении потребителей. Сейчас люди посещают торговые центры целенаправленно, а спонтанные визиты становятся все менее популярными.

Анна Лебсак-Клейманс из Fashion Consulting Group отмечает, что продажи и выручка российских fashion-ритейлеров в первой половине года сократились на 15–20% в годовом выражении. По ее мнению, рост онлайн-продаж через маркетплейсы больше не компенсирует убытки.

Средний чек при покупке одежды и обуви, по данным «Чек Индекса» увеличился на 4% и составил 3,1 тыс. рублей. Но эта динамика носит инфляционный характер и не покрывает убытки бизнеса от общего сокращения спроса.

Ранее писали, что объем онлайн-торговли в Петербурге вырос до 278 млрд рублей в 2025 году.

Также сообщалось, что ряд товаров на маркетплейсах подорожает.