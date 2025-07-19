Как выбрать SPF-крем под любую ситуацию

На сегодняшний день разнообразие солнцезащитных кремов настолько велико, что порой трудно разобраться, какому продукту отдать предпочтение и какой фактор защиты (SPF) выбрать. Чем отличаются физические и химические SPF-фильтры и какой тип защитного крема оптимален для разных ситуаций — будь то использование под макияж или отдых на пляже, — в материале «Вечерней Москвы».

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Различия между физическими и химическими фильтрами SPF

По словам основателя, руководителя и косметолога центра красоты и здоровья Елизаветы Матвеевой, SPF — это солнцезащитный фактор, который показывает, насколько крем защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, которые вызывают старение и пигментацию. Многие путают физические и химические фильтры, хотя на деле они очень разные.

«Физические фильтры — это минералы, чаще всего диоксид титана или оксид цинка. Они работают, как маленькие зеркальца, отражают и рассеивают ультрафиолет. Такие фильтры идеально подходят для чувствительной проблемной и детской кожи, потому что они не вызывают раздражений. Также они моментально действуют после нанесения, но могут оставить легкий белый налет, особенно если крем некачественный», — рассказала она.

Эксперт объяснила, что химические фильтры — это специальные вещества, которые поглощают ультрафиолетовые лучи и превращают их в тепло. Они легче по текстуре, отлично подходят под макияж, незаметны на коже.

«Но требуют времени для активации, обычно нужно подождать 15–20 минут после нанесения перед выходом на солнце. У некоторых людей они могут вызывать аллергические реакции», — говорит Матвеева.

Что лучше выбрать

По словам врача-дерматолога, косметолога, тренера международного класса Алены Саромыцкой, выбор между SPF с физическими или химическими фильтрами зависит от предпочтений человека и его типа кожи.

«Если у вас чувствительная или склонная к аллергии кожа, то лучше выбрать физические фильтры. Для ежедневного использования в городе химические фильтры могут быть более комфортными благодаря легкой текстуре. А для активных видов отдыха или плавания выбирайте водостойкие формулы с физическими фильтрами для надежной защиты», — сообщила она.

Какой SPF выбрать на пляж

Косметолог Матвеева подчеркнула, что на пляже важно обеспечить максимальную защиту кожи от ультрафиолетовых лучей.

«В солнечную погоду и на пляж в обязательном порядке необходимо наносить SPF. Лучше отдать предпочтение физическим фильтрам, потому что они более стабильны на солнце и не вызывают проблем с последующим нанесением на кожу. Выбирайте SPF не ниже 30, а если кожа очень светлая, то 50 и выше. Обязательно наносите крем каждые два часа и после купания», — посоветовала она.

Какой SPF выбрать для городской среды

Дерматолог Саромыцкая заверила, что для ежедневной защиты в городе достаточно SPF 15–30.

«Для города, офиса и под макияж отлично подойдут легкие средства с химическими фильтрами SPF от 15 до 30. Если вы проводите много времени внутри помещения, то достаточно SPF 15. Если выходите на улицу на короткое время или живете в регионе с умеренным солнцем — подойдет SPF 20. Для тех, кто работает в офисе и выходит на улицу только по необходимости, можно использовать легкий дневной крем с SPF 15–20. Солнцезащитные кремы с химическими фильтрами легко ложатся, не забивают поры и отлично защищают от ультрафиолета в городской среде», — считает собеседница «ВМ».

Специалист напомнила, что для городской среды:

лучше выбирать легкие текстуры солнцезащитных кремов с матирующим эффектом или праймеры с SPF;

нужно наносить крем за 15 минут до выхода из дома;

не забывать обновлять защиту каждые два часа при длительном пребывании на солнце.

«Если вы носите макияж, то выбирайте средства с SPF или наносите отдельный солнцезащитный крем под макияж. Также можно использовать тональные средства с встроенной защитой».

Саромыцкая напомнила, что важно наносить солнцезащитный крем не только на лицо, но и на шею, уши и губы, потому что они тоже нуждаются в защите.

«Используйте солнцезащитные средства летом даже в пасмурную погоду. Ультрафиолет проникает сквозь облака и отражается от асфальта. А солнцезащитный крем защитит вашу кожу от преждевременного старения и пигментации», — заключила косметолог.

Солнце — источник жизни и энергии, но ультрафиолетовое излучение (УФ) способно нанести серьезный вред вашей коже. Поэтому ежедневное использование крема с SPF-защитой — не прихоть, а необходимая мера для здоровья и молодости кожи. Однако вокруг SPF-кремов существует множество мифов, из-за которых люди либо пренебрегают защитой, либо используют ее неправильно. Когда действительно нужен SPF, как его правильно наносить и какие средства лучше выбирать — в материале «ВМ».