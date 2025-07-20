Алеся Кафельникова снялась в рекламе нижнего белья

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся, снялась в рекламе нижнего белья. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Алеся Кафельникова позировала в белом нижнем белье, состоящем из лифчика с оборками и трусов с высокой талией. Волосы она собрала в высокий пучок и сделала легкий макияж с румянами.

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«Помни, что ты — звезда своей жизни», — написала Кафельникова.

Впервые Алеся Кафельникова продемонстрировала изменившуюся фигуру после пластики во время Недели моды в Париже. Подписчики заметили, что знаменитость увеличила грудь, и принялись обсуждать фигуру манекенщицы в комментариях. Алеся Кафельникова объяснила в комментариях, зачем сделала операцию.

«Я кормила ребенка грудью семь месяцев. Наверное, потому что самостоятельно она не восстановилась», — ответила модель подписчику.

Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина в мае 2021 года. Спустя два месяца у модели и предпринимателя родилась дочь, которую они назвали Киарой. Девочка носит фамилию своего знаменитого деда, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова.