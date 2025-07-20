Ольга Бузова повторила образ Мэрилин Монро

Телеведущая и певица Ольга Бузова повторила образ актрисы Мэрилин Монро. Блогерша опубликовала фото и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ольга Бузова выбрала для на VK Fest в Москве белое макси-платье с декольте и разрезом до бедра. Певица дополнила образ меховой накидкой в тон, сияющим колье, браслетом, серьгами и кольцами. Телеведущая также надела парик со светлыми локонами. Визажист сделал знаменитости макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.

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До этого стилист Николай Овечкин, известный по работе со Светланой Лободой, Анной Asti и Zivert, отказался от сотрудничества с певицей Ольгой Бузовой в YouTube-беседе с Ксенией Собчак. Телеведущая назвала Бузову «девственницей» в том отношении, что артистка никогда не прибегала к услугам стилиста. Она предложила Овечкину поработать с певицей ради пиара. При этом модельер уверил журналистку, что Бузова работала над своим образом со специалистом, но сам бы он не стал работать с исполнительницей.