Звезда «Универа» удивила смелым образом в крошечном бикини на яхте

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова, продемонстрировала фигуру в купальнике. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Наталья Рудова предстала перед камерой в крошечном бикини, которое состояло из золотистого лифа и черных плавок. Актриса также надела несколько браслетов. Звезда сериала «Универ» позировала с распущенными волосами и без косметики на яхте.

На днях Наталья Рудова стала гостьей премьерного спецпоказа культового фильма Алексея Учителя «Прогулка», который прошел в киноцентре «Октябрь». Актриса позировала перед фотографами в розовом полупрозрачном топе, голубых широких джинсах и белых кроссовках. Артистка дополнила образ сумкой-тоут Versace. Стоимость похожей модели на сайте Farfetch составляет $2,442 (более 190 тысяч рублей. — прим. ред.).

Несколько недель назад Наталья Рудова снялась в откровенных позах в мокром бикини. Актриса позировала на территории пятизвездочного отеля в Турции, где отдыхала с семьей и друзьями. Она опубликовала фотографии в личном блоге.