Вера Брежнева показала фото в сияющем топе-бюстье

Певица Вера Брежнева появилась на публике в блестящем топе-бюстье. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Вера Брежнева предстала перед камерой в топе с декольте, который был украшен стразами. Певица также надела колье, браслеты и кольцо. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах с угольно-черными стрелками.

На прошлой неделе Вера Брежнева опубликовала в личном блоге фото и видео, где позировала в молочном макси-платье с глубоким декольте и разрезом. При этом поп-исполнительница не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу черные босоножки на каблуках и серьги. Ей уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

Позже Вера Брежнева стала гостьей показа люксового бренда Zuhair Murad в рамках кутюрной Недели моды в Париже. Певица вышла в свет в черном «голом» топе, жакете и прямых широких брюках. Образ дополнили красные туфли с острым мысом. Волосы ей уложили в гладкий пучок и сделали вечерний макияж.