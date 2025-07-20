Николь Кидман в платье с экстремальным разрезом снялась на столе

Голливудская актриса Николь Кидман в платье с экстремальным разрезом залезла на стол. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

58-летняя Николь Кидман приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Balenciaga. Актриса примерила черное макси-платье с разрезом до бедра, которое дополнила капроновыми колготками, остроносыми туфлями на каблуках и кожаной вместительной сумкой. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем. Кидман была запечатлена на столе.

В мае звезда рассказала в интервью журналу Allure, что пожалела об одном изменении во внешности. Актриса вспомнила о том, как во время съемок фильма «Дни грома» ходила с кудрявыми волосами. Кидман призналась, что у нее вьющиеся локоны от природы. По словам артистки, она стала часто выпрямлять волосы, о чем теперь сильно жалеет.

Недавно Николь Кидман была замечена на финале мужского турнира, который прошел в Великобритании. Актриса появилась на мероприятии в белом костюме и рубашке, которые дополнила серьгами, часами и кольцом. Знаменитость выпрямила волосы и сделала макияж в естественном стиле. Читатели Daily Mail раскритиковали внешний вид Николь Кидман.