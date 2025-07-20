Зои Кравиц раскритиковали за чрезмерную худобу на фото в коротких шортах

Голливудская актриса Зои Кравиц напугала поклонников своим внешним видом. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

36-летнюю Зои Кравиц подловили папарацци во время прогулки 17 июля в Нью-Йорке. Актриса вышла на публику в красной футболке, черных коротких шортах и босоножках на каблуках. Артистка также добавила к образу солнцезащитные очки, серьги, несколько колец и сумку YSL. Знаменитость собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что Зои Кравиц сильно похудела.

«Я никогда не замечал, какая она стала крошечная», «Она не выглядит здоровой», «Она кажется слишком худой», — писали в комментариях.

30 октября издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию.

В апреле Зои Кравиц спровоцировала слухи о романе с Остином Батлером. Они сблизились во время съемок фильма «Пойман на краже», премьера которого запланирована на этот год. По словам собеседника издания, актеры проводили время в течение нескольких недель. При этом знаменитости пока не хотят объявлять о своих отношениях и вместе появляться на публике.