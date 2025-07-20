Ида Галич попала на обложку журнала «Новый Очаг»

Беременная блогерша и телеведущая Ида Галич снялась топлес в лесу. Знаменитость опубликовала фото в своем Telegram-канале.

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Ида Галич стала героиней нового выпуска журнала «Новый Очаг». На обложке издания телеведущая предстала в полурасстегнутой белой рубашке, льняных брюках и массивном каффе. Блогерше уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле. На другом кадре знаменитость позировала в спущенном платье и соломенной шляпе. Одной рукой она прикрывала грудь, а другую положила на живот.

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До этого Ида Галич показала результат своей недавней обнаженной фотосессии. Она лежала перед камерой вместе со змеей, которая обернула ее тело.

Блогерша в начале 2025 года сообщила, что возлюбленный, бизнесмен Олег Ледвич, сделал ей предложение. А в конце января телеведущая рассказала, что беременна. По признанию знаменитости, они мечтали о ребенке и планировали его. В феврале пара раскрыла, что у них родится дочь.

У телеведущей также есть пятилетний сын Леон от блогера Алана Басиева. Звезда сообщила о расставании с мужем в декабре 2020 года, не раскрывая причины разлада в отношениях.