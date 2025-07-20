Лариса Гузеева выложила фото без макияжа

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева показала лицо без косметики. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

66-летняя Лариса Гузеева предстала перед камерой в полосатой рубашке. Телеведущая позировала с собранными волосами в пучок и без макияжа. Знаменитость сидела с собакой за столом. Актриса поблагодарила поклонников за поддержку на фоне скандала с виллами на Бали.

«Мои дорогие, любящие, щедрые подписчики, спасибо вам огромное за добрые слова, за поддержку, за признание, защиту от нападок и просто внимание к моей скромной персоне. Жужа вас тоже любит и обнимает. Будем живы и здоровы!» — подписала пост ведущая.

В июне Гузеева оказалась в центре скандала. Девушка по имени Виктория призналась, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы Ларисы Гузеевой. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

Известно, что как минимум шестеро человек тоже пострадали от этой аферы. Все они подали заявления о мошенничестве. По словам адвоката Александра Зорина, его клиенты считают, что Гузеева косвенно причастна к афере.