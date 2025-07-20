Валя Карнавал вышла на публику в мини-платье после скандала с нюдсами

Блогерша и певица Валя Карнавал появилась на публике в мини-платье после скандала с нюдсами. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя Валя Карнавал стала гостьей VK феста, который проходит в Москве. Блогерша вышла на синюю дорожку в голубом мини-платье со шлейфом, украшенном рюшами. Певица дополнила образ длинными серьгами белыми босоножками на каблуках. Стилист уложил волосы знаменитости, а визажист сделал ей макияж с голубыми тенями, черными стрелками и темно-розовой помадой.

Недавно стало известно, что вымогателей, шантажировавших блогершу Валю Карнавал нюдсами, задержали в Москве. По данным Telegram-канала Mash, весной 2025 года фанатки заметили звезду в фитнес-клубе Kometa Black на Трубной площади, дождались в раздевалке и незаметно сфотографировали в момент переодевания. После одна из девушек сбросила откровенные фото своему парню, а тот попытался получить от Карнавал деньги за их непубликацию в открытом доступе.

Вымогателям грозят реальные сроки по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».