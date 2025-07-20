Откровенный наряд Дженнифер Лопес вызвал фурор

Дженнифер Лопес снова доказала, что возраст — это всего лишь цифра. На одном из концертов своего тура Up All Night в Испании 55-летняя певица и актриса вышла на сцену в блестящем бюстгальтере, частично обнажающем грудь, и кожаных брюках с экстремально низкой талией.

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Зрители затаили дыхание: ещё чуть-чуть — и шоу стало бы намного откровеннее, чем планировалось.

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Один резкий поворот — и поклонники могли увидеть больше, чем позволял сценический дресс-код. Впрочем, Джей Ло быстро переоделась в не менее эпатажный образ: боди с металлическими цепями и сетчатые колготки, подчёркивающие безупрочную форму звезды.

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Тур Up All Night стал не только музыкальным событием, но и визуальным шоу, в котором Лопес демонстрирует всё: голос, харизму, тело и уверенность, которой позавидует любая молодая поп-звезда.

Ранее Дженнифер Лопес получила предложение руки и сердца от фаната прямо во время концерта.