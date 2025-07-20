Телеведущая и блогерша Алена Водонаева похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Алена Водонаева была запечатлена в оранжево-черном крошечном бикини и солнцезащитных очках. Телеведущая позировала перед камерой с распущенными волосами и без косметики. Снимки были сделаны во время поездки знаменитости в Америку.

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«Однажды в Вегасе», — подписала кадры блогерша.

В 2009 году знаменитость официально зарегистрировала отношения с бизнесменом Алексеем Малакеевым. В 2010 году у пары родился первенец Богдан, а через год они расстались. Блогерша подчеркивала в интервью, что выбрала лучшего отца для своего сына и считает экс-мужа достойным человеком.

Алена Водонаева рассказывала в соцсетях, что Малакеев не балует их сына. По словам знаменитости, бизнесмен не считает нужным пока покупать мальчику дорогие подарки, поэтому выбирает все не дороже 10 тысяч рублей. Блогерша уважает позицию экс-супруга, но сама придерживается других взглядов. Телеведущая признавалась, что не планирует больше заводить детей, поэтому выстраивает жизнь «только для себя».