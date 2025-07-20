Как носить вьетнамки в городе

Вьетнамки в городе: как носить этим летом пляжный атрибут
Вьетнамки — это одна из самых летних моделей обуви. Это открытая, невесомая пара с перемычкой между большим и вторым пальцем. Думаю, каждый помнит ее характерный шлепающий звук. Вьетнамки ассоциируются с пляжем и морем, но при этом могут быть стильными, женственными и даже элегантными. Главное, правильно подобрать образ. А как это сделать, нам рассказала имидж-стилист Екатерина Краснова.
Откуда взялась такая странная обувь?
Ее прообраз — это сандалии из папируса в Древнем Египте. Современные же вьетнамки ближе к японским дзори — плоским сандалиям с перемычкой. В XX веке идею подхватили американцы после Вьетнамской войны. Удобную обувь заметили у местных жителей, привезли домой, и она быстро распространилась. Так закрепилось название «вьетнамки».
«Сначала их носили только у воды, потом на пикниках и в саду. А в 60–70-х они стали символом свободы, лета и расслабленности. Сегодня вьетнамки массовая обувь, и все чаще появляются их "городские" версии», — рассказывает стилист.
С 2018 года вьетнамки снова в моде. Бренды вроде The Row, Jacquemus, Céline показали их как элемент утонченной простоты. Кожа, каблук, минимализм — теперь их носят с жакетами и шелком, подчеркивая контраст стиля и легкости.
С чем сочетать вьетнамки
Есть два типа вьетнамок. Пляжные — простые, резиновые, дешевые, удобные, но не для города. А есть городские — кожаные, замшевые, с аккуратной отделкой. Именно о них пойдет речь.
«Для города подойдут минималистичные вьетнамки, с аккуратной отделкой, с каблуком или без. Но обязательно должна быть ухоженная нога. Тут важны детали», — подчеркивает Екатерина.
С чем носить городские вьетнамки
- Легкое платье миди или макси. Хлопок, лен, светлый цвет, соломенная сумка, очки.
- Льняные брюки + майка. Расслабленный летний образ.
- Джинсовые шорты + рубашка. Важно, чтобы вьетнамки были не пляжными.
- Юбка и объемная блуза на запах + вьетнамки на каблуке.
- Джинсы, футболка и жакет. Непринужденно.
- Брючный костюм. Неожиданно, но эффектно.
- Оверсайз-рубашка + шорты-бермуды + плетеная сумка. Городской casual.
- Льняные брюки, топ и легкий жакет. Минималистично и удобно.
- Платье-комбинация + вьетнамки в тон. Романтично и нежно.
Когда лучше не носить вьетнамки
В офис, на деловую встречу, в театр или на официальное мероприятие. Точно нет. Это все-таки обувь для отдыха, легкости, неформальной среды. Также не стоит надевать их в прохладную или дождливую погоду. Стилист:
«Если вам предстоит много ходить, то подумайте насколько вам в них удобно. Пальцы может натирать перемычка и в целом такая обувь не всем подходит, так как не поддерживает стопу и может быть неудобной в длительных прогулках».
Так носить или нет?
«Как стилист, я за вьетнамки, но с поправкой. Только если они качественные, подходят по стилю, уместны для ситуации. Подводя итог: не нужно бояться вьетнамок. Они про расслабленную женственность и стиль без усилий. Про то, что можно быть легкой и свободной, оставаясь модной и красивой. Самое важное — для города нужна не случайная пара из супермаркета, а осознанный выбор под свой стиль. И вы почувствуете, что лето — это состояние души», — резюмирует эксперт.