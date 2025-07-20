Как носить вьетнамки в городе

Вьетнамки — это одна из самых летних моделей обуви. Это открытая, невесомая пара с перемычкой между большим и вторым пальцем. Думаю, каждый помнит ее характерный шлепающий звук. Вьетнамки ассоциируются с пляжем и морем, но при этом могут быть стильными, женственными и даже элегантными. Главное, правильно подобрать образ. А как это сделать, нам рассказала имидж-стилист Екатерина Краснова.

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Откуда взялась такая странная обувь?

Ее прообраз — это сандалии из папируса в Древнем Египте. Современные же вьетнамки ближе к японским дзори — плоским сандалиям с перемычкой. В XX веке идею подхватили американцы после Вьетнамской войны. Удобную обувь заметили у местных жителей, привезли домой, и она быстро распространилась. Так закрепилось название «вьетнамки».

«Сначала их носили только у воды, потом на пикниках и в саду. А в 60–70-х они стали символом свободы, лета и расслабленности. Сегодня вьетнамки массовая обувь, и все чаще появляются их "городские" версии», — рассказывает стилист.

С 2018 года вьетнамки снова в моде. Бренды вроде The Row, Jacquemus, Céline показали их как элемент утонченной простоты. Кожа, каблук, минимализм — теперь их носят с жакетами и шелком, подчеркивая контраст стиля и легкости.

С чем сочетать вьетнамки

Есть два типа вьетнамок. Пляжные — простые, резиновые, дешевые, удобные, но не для города. А есть городские — кожаные, замшевые, с аккуратной отделкой. Именно о них пойдет речь.

«Для города подойдут минималистичные вьетнамки, с аккуратной отделкой, с каблуком или без. Но обязательно должна быть ухоженная нога. Тут важны детали», — подчеркивает Екатерина.

С чем носить городские вьетнамки

Легкое платье миди или макси. Хлопок, лен, светлый цвет, соломенная сумка, очки.

Льняные брюки + майка. Расслабленный летний образ.

Джинсовые шорты + рубашка. Важно, чтобы вьетнамки были не пляжными.

Юбка и объемная блуза на запах + вьетнамки на каблуке.

Джинсы, футболка и жакет. Непринужденно.

Брючный костюм. Неожиданно, но эффектно.

Оверсайз-рубашка + шорты-бермуды + плетеная сумка. Городской casual.

Льняные брюки, топ и легкий жакет. Минималистично и удобно.

Платье-комбинация + вьетнамки в тон. Романтично и нежно.

Когда лучше не носить вьетнамки

В офис, на деловую встречу, в театр или на официальное мероприятие. Точно нет. Это все-таки обувь для отдыха, легкости, неформальной среды. Также не стоит надевать их в прохладную или дождливую погоду. Стилист:

«Если вам предстоит много ходить, то подумайте насколько вам в них удобно. Пальцы может натирать перемычка и в целом такая обувь не всем подходит, так как не поддерживает стопу и может быть неудобной в длительных прогулках».

Так носить или нет?