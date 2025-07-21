Популярная модель в платье с глубоким декольте вышла на ковровую дорожку

Популярная американская модель и актриса Брукс Нейдер в откровенном образе посетила премию ESPY. Снимки с мероприятия публикует Page Six.

28-летняя манекенщица вышла на ковровую дорожку в атласном платье люксового бренда Saint Laurent с глубоким V-образным декольте. При этом волосы знаменитость распустила и уложила волнами, а макияж предпочла в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были массивные серьги и кольцо с бриллиантом.

Нейдер появилась на вечере Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY) — премии, во время которой телеканал ESPN награждает ведущих спортсменов и команды, а также указывает на лучшие моменты в соревнованиях за истекший календарный год.

Ранее в июле Брукс Нейдер показала кровь на юбке и сорвала аплодисменты.