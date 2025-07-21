51-летняя певица в крошечном бикини попала в объективы папарацци

Ирландская певица и актриса Андреа Корр в откровенном виде попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

51-летнюю солистку рок-группы The Corrs запечатлели во время отдыха на острове Барбадос. Так, знаменитость предстала перед камерами в бикини, которое состояло из крошечного черного бюстгальтера и розовых плавок с низкой посадкой. При этом ее внешний вид дополнили солнцезащитные очки и длинная золотая цепь с подвеской.

Читатели издания оценили снимки исполнительницы в комментариях под материалом.

«У меня перехватывает дыхание», «Очень красивая женщина», «Естественная и такая привлекательная», «Она всегда была шикарной женщиной», «Прекрасная фигура», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что популярная американская телеведущая, актриса и бизнесвумен Лиза Ринна вышла в свет в откровенном образе. Тогда знаменитость посетила Неделю высокой моды в облегающем платье, сквозь ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь.