Аня Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) наслаждается отдыхом с возлюбленным Исааком Виджраку, испанским wellness-гуру. Спустя несколько месяцев после тайной свадьбы на Мальдивах супруги отправились в путешествие на остров Крит. Накануне певица опубликовала свежие фото прямиком с роскошного курорта.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Снимки, на которых Лорак продемонстрировала свою фигуру, привели поклонников в полный восторг. В комментариях — пожар.