Ани Лорак продемонстрировала фигуру на отдыхе — в комментариях пожар
Аня Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) наслаждается отдыхом с возлюбленным Исааком Виджраку, испанским wellness-гуру. Спустя несколько месяцев после тайной свадьбы на Мальдивах супруги отправились в путешествие на остров Крит. Накануне певица опубликовала свежие фото прямиком с роскошного курорта.
© Соцсети
© Соцсети
© Соцсети
Снимки, на которых Лорак продемонстрировала свою фигуру, привели поклонников в полный восторг. В комментариях — пожар.
«Красота и гармония в каждом кадре», «Нереальная», «Удивительная», «Ани, потрясающе выглядите», «Так похорошели!» — пишут подписчики артистки.