Эмили Ратаковски снялась в купальнике с откровенными вырезами

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в слитном купальнике черного цвета. Изделие было оформлено частично обнажающим грудь глубоким V-образным декольте и высокими вырезами, которые оголяли талию и ягодицы знаменитости.

Поклонники оценили внешний вид Ратаковски в комментариях под постом.

«Она просто красотка!», «Совершенное тело», «Потрясающе», «Ты очаровательна», «Ты невероятна во всех смыслах», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски показала грудь в крошечном бюстгальтере.