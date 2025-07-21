Звезда показала способ создать визуально тонкую талию за считанные минуты

Популярная телезвезда показала способ создать визуально тонкую талию за считанные минуты
Популярная телезвезда Мэл Николь из Шотландии показала способ создать визуально тонкую талию за считанные минуты. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.
Участница реалити-шоу «Остров любви» призналась, что прибегает к этому методу, когда ей надо срочно принять участие в откровенных съемках. Лимфодренаж, по ее словам, помогает избавиться от отеков, уменьшить выпирающий живот и облегчить проблемы, связанные с пищеварением.
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Так, в размещенном ролике, который набрал более 1,6 миллиона просмотров, знаменитость рассказала, что наносит на живот крем и начинает его массировать сначала по часовой стрелке, а потом против.
«Я всегда так делала. Например, всякий раз, когда у меня выпирал живот, и всякий раз, когда я чувствовала себя немного раздутой. Это смотрится странно, но это стоит попробовать», — отметила она.
В мае прошлого года стилистка Наташа Соломенникова назвала одежду для создания визуально тонкой талии.