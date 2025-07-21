Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в бикини во время путешествия на яхте

Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру во время путешествия на яхте
Модель отдыхает в Европе. Роузи Хантингтон-Уайтли вместе с семьёй проводит время на Майорке. Манекенщица поделилась кусочком своих каникул в социальных сетях. Она опубликовала кадры, сделанные на яхте.
Роузи позировала перед камерой в лёгких брюках и топе молочного цвета. Поклонники Хантингтон-Уайтли особенно оценили то, настолько роскошно смотрится её фигура. Модель явно активно поработала над собой перед летним сезоном.
© Соцсети
«Какая она нежная», «Прекрасная», «Идеальная фигура», «От неё исходит тот самый вайб олд-мани», «Очень красивая. Я всё ещё пытаюсь раскрыть секрет её идеальной фигуры после двух родов», — написали поклонники манекенщицы.