Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в бикини во время путешествия на яхте

Модель отдыхает в Европе. Роузи Хантингтон-Уайтли вместе с семьёй проводит время на Майорке. Манекенщица поделилась кусочком своих каникул в социальных сетях. Она опубликовала кадры, сделанные на яхте.

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Роузи позировала перед камерой в лёгких брюках и топе молочного цвета. Поклонники Хантингтон-Уайтли особенно оценили то, настолько роскошно смотрится её фигура. Модель явно активно поработала над собой перед летним сезоном.

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