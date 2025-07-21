Иногда вещь сидит по размеру, но в зеркале вы выглядите массивнее, чем есть на самом деле. Причина может быть в деталях, которые зрительно добавляют объема.

В первую очередь стоит обратить внимание на накладные карманы. Особенно в области бедер или груди – они создают лишний объем и могут искажать пропорции.

Крупные принты и горизонтальные полосы также расширяют силуэт, особенно на облегающих вещах. Они визуально «раздвигают» фигуру и добавляют сантиметры там, где вы хотели бы их скрыть.

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Еще один момент – блестящие ткани. Атлас, пайетки и металлизированные материалы отражают свет, акцентируя внимание на определенных зонах. Поэтому стоит быть особенно внимательными к выбору фактуры и кроя.

Подробнее об остальных вещах, которые полнят рассказала в своем видео стилист @yanaprostyle.