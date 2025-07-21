Григорий Лепс кардинально сменил имидж благодаря своей невесте

Григорий Лепс кардинально сменил имидж благодаря своей молодой невесте Авроре Киба, которая выступила в роли стилиста певца. Снимки из романтического отпуска пары в Черногории демонстрируют новый, более современный стиль Лепса.

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На новых фотографиях, сделанных в живописной обстановке, Лепс позирует в льняной рубашке цвета хаки, стильных бермудах и модных шлепанцах за тысячу евро от известного бренда, которые, по словам Авроры, стали его любимыми.

«Эти тапки, кстати, купила ему в прошлом году в Биаррице. Сначала ему, как всегда, не нравилось, что они не яркие — теперь они стали любимыми», — хвастается своими заслугами Аврора.

Аврора Киба, которая теперь официально является не только невестой, но и стилистом Григория Лепса, рассказала о своем новом статусе.

Напомним, что Лепс представил публике свою возлюбленную около года назад, объявив о желании жениться. Свадьбу планировали на лето 2025 года, но дата торжества была перенесена на неопределенный срок.

Тем временем Аврора Киба раскрыла причину госпитализации: «Пришлось срочно лечиться», а также невеста Лепса ответила на колкости Киркорова.