Чем опасна мицеллярная вода при неправильном использовании: видео
Мицеллярная вода давно стала популярным способом снятия макияжа. Но многие до сих пор ошибочно считают, что этого средства достаточно для полноценного очищения кожи.
Мицеллы действительно эффективно вытягивают жир, косметику и загрязнения с поверхности лица. Но вместе с этим они смывают и защитный барьер – ту самую гидролипидную пленку, которая нужна коже для баланса и защиты.
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Если не умыться после мицеллярки водой с гелем или пенкой, на коже остаются активные вещества, которые могут вызвать сухость, раздражение и воспаление. Поэтому мицеллярную воду стоит рассматривать как первый этап очищения, а не как самостоятельный продукт.
Только так вы действительно очистите кожу и сохраните ее здоровой. Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Ирина Баратова.