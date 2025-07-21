Чем опасна мицеллярная вода при неправильном использовании: видео

Стелла Шмель

Мицеллярная вода давно стала популярным способом снятия макияжа. Но многие до сих пор ошибочно считают, что этого средства достаточно для полноценного очищения кожи.

Мицеллы действительно эффективно вытягивают жир, косметику и загрязнения с поверхности лица. Но вместе с этим они смывают и защитный барьер – ту самую гидролипидную пленку, которая нужна коже для баланса и защиты.

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Если не умыться после мицеллярки водой с гелем или пенкой, на коже остаются активные вещества, которые могут вызвать сухость, раздражение и воспаление. Поэтому мицеллярную воду стоит рассматривать как первый этап очищения, а не как самостоятельный продукт.

Только так вы действительно очистите кожу и сохраните ее здоровой. Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Ирина Баратова.