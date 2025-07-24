Хирург объяснил изменения во внешности Ольги Орловой

Певица Ольга Орлова озадачила поклонников последними публикациями в соцсетях. Некоторые отметили, что у экс-солистки «Блестящих» изменилось лицо, а особенно губы. Пластический хирург Софья Абдулаева в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала внешность звезды и предположила, могло ли быть вмешательство со стороны.

© Passion.ru

© Passion.ru

Эксперт отметила, что если посмотреться что к отечественным, что к голливудским звездам, то заметна явная тенденция. У многих лица стали выглядеть более худощавыми и, скажем так, благороднее. По мнению хирурга, и Ольга Орлова в данном случае идет в ногу с трендами. На самом деле с возрастом кости черепа немножко усыхают, поэтому само по себе строение костного скелета также изменяется.

«У Орловой есть изменения, которые очень бросаются в глаза – это изменение посадки хвоста брови. По крайней мере на последних фотографиях певицы я не увидела следов верхней блефаропластики, а вот изменения посадки хвоста брови заметны. Также у нее очень хороший угол челюсти. Я предполагаю, что все-таки была выполнена эндоскопическая подтяжка. Но это, подчеркну, лишь предположение. Потому что не видя близко человека, только по фотографии, сложно давать точную оценку. Возможно, это было общая подтяжка. Но судя по тому, что Ольга носит распущенные волосы, которые открывают лицо, виски и прочее, речь наверняка идет именно об эндоскопической подтяжке как верхней трети, так и средней и нижней трети лица», —

Хирург обратила внимание, как красиво у нее изменился подбородок, по сравнению с тем, что было. Она предположила, что у певицы может быть имплант в подбородке, но очень сомневается в этом.

«В целом хочу сказать, что все эти изменения могли произойти и без вмешательства пластического хирурга. Не исключено, что у Ольги просто с возрастом изменились некоторые черты лица и были лишь добавлены некоторые процедуры по подтяжке лица, без серьезного хирургического вмешательства», —

Софья также высказалась о губах звезды. Она заявила, что не заметила колоссальных изменений.

«Да губы наполненные, но в тоже время естественные. Возможно, какой-то препарат наподобие филлера там и присутствует. Но не исключено, что это – результат введения каких-то уходовых веществ. Тот же коллаген высокой плотности – для того, чтобы приобрести хорошую форму губ. Но пластики в области губ я точно не вижу. Просто за счет того, что лицо немножко похудело, стали заметны наполненные ухоженные губы. В целом же Ольга выглядит отлично. Видно, что она тщательно ухаживает за собой, и результаты, как говорится, налицо», —

Ранее хирург Абдулаева рассказала, что делал со своим лицом жених Бородиной Сердюков.