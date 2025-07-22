Молли Симс опубликовала фотографию в бикини

Американская топ-модель и актриса Молли Симс показала фигуру в купальнике. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 999 тысяч подписчиков.

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52-летняя манекенщица позировала в бикини бирюзового цвета. Известно, что супермодель отдыхала с семьей в городе Кабо Сан Лукас, Мексика.

Знаменитость распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками, несколькими браслетами и чокером.

В декабре 2024 года 60-летняя австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон также снялась без штанов для журнала.