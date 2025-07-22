Ляйсан Утяшева снялась в платье с глубоким декольте

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева продемонстрировала фигуру в платье с откровенным декольте. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ляйсан Утяшева показала кадры, сделанные во время съемок выпуска шоу «Большой куш. Бангкок». На одном из снимков 40-летняя телеведущая предстала в бежевом облегающем платье Gucci на молнии с глубоким декольте. Гимнастка дополнила образ солнцезащитными очками, браслетом, кольцом и массивными серьгами. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с красной помадой.

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До этого Утяшева рассказывала, что поддерживает себя в форме с помощью спорта и правильного питания. Спортсменка ежедневно встает в шесть утра и делает зарядку. При этом она старается вовлекать в нее своих детей. Телеведущая катается на ролле, прыгает через скакалку и выполняет 5–7 нужных упражнений. Она говорила, что не стремится к очень накачанным ягодицам или кубикам пресса.