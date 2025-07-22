Елена Перминова опубликовала фото в мини-платье

Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, снялась в крошечном платье. Блогерша опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Елена Перминова показала кадры, сделанные во время отдыха с детьми. На одном из снимков модель позировала в оранжевом пушистом мини-платье, солнцезащитных очках, золотом браслете и колье. Блогерша собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Рядом с манекенщицей лежала ее дочь Арина.

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25 декабря манекенщица объявила в личном блоге о расставании с Александром Лебедевым, который был старше нее на 27 лет. Перминова отметила, что у нее осталось «только тепло и благодарность за все». Тогда блогерша не стала раскрывать причину, заявив, что «личное всегда будет личным». Знаменитости были в отношениях в течение 20 лет. После разрыва блогерша начала встречаться с украинским манекенщиком Тарасом Романовым.

В мае Елена Перминова выложила фото, где стояла на балконе отеля рядом с бойфрендом, который обнимал ее. Модель предстала перед камерой в черном наряде от российского дизайнера Ульяны Сергеенко, состоящем из топа и прозрачной асимметричной юбки.