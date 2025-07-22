Врач рассказал, кому стоит отказаться от пластики летом

Пациентам, которые склонны к гиперпигментации, не стоит делать пластику летом. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники IQ Plastique, к.м.н, доцент Святослав Стрелин.

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«Лучше отказаться от операций на открытых участках тела (например, лицо, шея) из-за риска пигментации рубцов и экстремальной температуры воздуха. Нежелательными будут и лазерные операции на открытых участках», — заявил эксперт.

Стрелин добавил, что пациентам с хроническими заболеваниями или невозможностью соблюдать послеоперационный режим лучше также отложить операцию до более благоприятного сезона.

Врач рассказал, как обеспечить максимальную безопасность пластической операции летом. По его словам, обезвоживание в жару может замедлить восстановление и повысить риск тромбозов, поэтому в период восстановления необходимо пить не менее двух литров воды в день. Во время реабилитации стоит ограничить употребление алкоголя и кофеина и уменьшить прием соли.

Стрелин заявил, что необходимо избегать интенсивных нагрузок и перегрева в первые 4–6 недель после операции, чтобы не спровоцировать отеки или кровотечения. При этом он отметил, что легкие прогулки способствуют более быстрой реабилитации.

Врач рекомендовал тщательно следовать советам хирурга по перевязкам, соблюдать чистоту операционной зоны и избегать прикосновений грязными руками. Стрелин обратил внимание, что компрессионное белье должно быть чистым. При первых признаках инфекции (покраснение, отек, выделения, повышение температуры) он посоветовал немедленно обратиться к хирургу.

До этого россиянам рассказали, как избавиться от отеков во время восстановления после операции.