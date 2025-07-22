Ева Лонгория посетила благотворительный вечер в белом макси-платье

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в платье с вырезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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50-летняя Ева Лонгория посетила благотворительный вечер Global Gift Gala, который состоялся в отеле Don Pepe Gran Meliá 20 июля в Марбелье. Актриса позировала перед фотографами в белом макси-платье с вырезом под грудью. Артистка добавила к наряду туфли на каблуках, браслет и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж с темными тенями и розовым блеском для губ.

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13 июля папарацци подловили Еву Лонгорию, когда она проводила время с мужем Хосе Антонио Бастоном и сыном Сантьяго в Испании. Звезда «Отчаянных домохозяек» была запечатлена в крошечном бикини, солнцезащитных очках и кепке. Супруг артистки был одет в полурасстегнутую рубашку, шорты и кепку, а сын — майку и шорты.

Читатели Daily Mail принялись обсуждать фигуру Лонгории. Некоторые предположили, что она сделала подтяжку живота.

До этого Ева Лонгория посетила ужин в честь 10-летия ресторана La Mome в Каннах. Актриса снялась в белом оголяющем грудь платье-миди, которое дополнила босоножками на каблуках в тон, золотыми серьгами-кольцами и блестящей сумкой.