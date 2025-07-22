История модного дома Firdaws

Грозный сегодня — город активных дизайнерских инициатив. Эта предпринимательская ниша — из самых занятых в республике, но все еще остается актуальной. Чеченским женщинам, многие из которых носят хиджаб, проблематично найти подходящую одежду в интернет-магазинах, где фактически не представлены платья с нужным кроем. Неудивительно, что чеченки освоили пошив самостоятельно.

© «Это Кавказ»

Но при всей креативности чеченских дизайнеров в Грозном нет ни одного магазина одежды, который был бы похож на модный дом Firdaws. Главный шоурум находится на улице Кабардинской. Его легко узнать по витиеватой лестнице, огромным витринам и роскошным нарядам безликих манекенов. Дверь в него — словно вход в замок.

Знак отличия

Замечали ли вы необычное украшение на одежде представительниц чеченского истеблишмента? Эта металлическая брошь — шильда, знак модного дома Firdaws. Он выполнен в форме национального орнамента и как нельзя лучше отображает суть бренда — создавать современную стильную одежду и аксессуары, но не забывать о корнях.

Дом моды Firdaws был основан в 2009 году супругой главы республики Медни Кадыровой. Название переводится с арабского языка как «высшая степень рая». Через семь лет, в апреле 2016 года, руководство модным домом было возложено на старшую дочь Рамзана Кадырова Айшат. Девушка говорит, что любовь к моделированию одежды появилась у нее еще в детстве:

«Играя с сестрами в куклы, я часто представляла себя дизайнером одежды, и это занятие приносило мне огромное удовольствие. Я попросила маму, и мне купили швейные машинки. Я решилась научиться шить самостоятельно. Когда отец вернулся домой, я показала ему свою мастерскую, и родители решили передать бренд мне. Я была очень счастлива, потому что сбылась моя мечта».

Firdaws выпускает мужскую и женскую одежду и аксессуары и не скрывает своей принадлежности к премиум-сегменту. Об этом говорит не только безупречный крой изделий, но и цены. Стоимость повседневных костюмов, выставленных на витринах, начинается от 30 000 рублей, широких мусульманских абай — от 120. Платья от кутюр стоят 150 и выше. Здесь говорят, что команда дома стремится жить в такт времени, следуя инновациям и не изменяя своей философии, заложенной еще в 2009 году.

«В коллекциях бренда тонко переплетаются национальный колорит и светские мотивы, культура и лайфстайл, традиции и современность. Каждый сезон линейки бренда пополняются актуальными моделями и цветовыми решениями», — отмечает маркетолог дома моды Хава Самбиева.

Вдохновленные горным цветком

За всю историю существования дома моды было создано множество коллекций. Но самым запомнившимся стал показ в Париже в 2020 году. На нем была представлена коллекция под названием «История любви». На ее создание Айшат Кадырову вдохновил поступок отца — Рамзан Кадыров провел целых три дня в горах, чтобы сорвать для супруги букет редких эдельвейсов.

Девушка захотела поведать эту романтическую историю языком моды. Для воплощения идеи понадобилось несколько лет — мастеров долго обучали уникальным техникам, чтобы каждый элемент коллекции отражал нежность и стойкость горного цветка.

Возвращение

В сентябре 2020 года Айшат Кадырова была назначена на должность первого заместителя министра культуры республики. Ею был инициирован ряд преобразований в этой сфере — так, она лично способствовала тому, чтобы на подмостках театра в Грозном поставили спектакль «Бэла». Все костюмы были сшиты модным домом Firdaws. Через несколько лет Айшат стала заместителем председателя правительства республики, и в период с 2023 по 2024 год ее деятельность на посту руководителя дома моды в СМИ не освещалась. Но 27 февраля дочь Рамзана Кадырова заявила о том, что она уходит из политики и возвращается в мир моды.

«Возвращение Айшат Рамзановны к руководству модным домом стало настоящим знаковым моментом для всей команды. Ее видение и энергия создают атмосферу творческого подъема, где каждый член команды чувствует свою ценность и важность», — заявляет Хава Самбиева.

Арифметика процесса

Изысканные платья, представленные домом моды, не только недешевы, но и нелегки — на их создание уходит много ткани, кружев и бисера. Все украшения нарядов — ручная работа, над ними трудятся десять искусных вышивальщиц. В целом в процессе создания каждого предмета коллекции участвует команда из более чем 80 специалистов: дизайнеры, конструкторы и закройщики, швеи-мастерицы.

Руководит всеми процессами Айшат Кадырова — она лично разрабатывает эскизы, выбирает ткани и следит за тем, чтобы каждая задумка была исполнена максимально точно. Здесь объясняют:

«Айшат Рамзановна черпает идеи не только из современных модных тенденций, но и из богатства искусства, культуры и природы. Часто ее муза — это сама Чеченская Республика».

Там, где лен шумит

В модном доме говорят, что совсем скоро выйдет женская летняя коллекция Firdaws с национальным акцентом. Ее уже окрестили гимном легкости, традиции и безупречной формы. Основой послужит натуральный лен. Маркетологи не раскрывают всех карт, но сообщают, что главной сенсацией показа должен стать переосмысленный традиционный чеченский костюм.