Хейли Бибер примерила розовое бикини для журнала Vogue

Жена певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, стала героиней нового выпуска итальянского журнала Vogue. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На обложке 28-летняя Хейли Бибер предстала в нежно-розовом бикини, серьгах и черных солнцезащитных очках. Модели сделали макияж в нюдовых тонах и уложили волосы в локоны. Манекенщица лежала на надувном матрасе в бассейне. Она также примерила белый корсет с рубашкой, бордовый топ, макси-платье с декольте и зеленый костюм. Над образами знаменитости работала стилист Тонн Гудман. Автором съемки выступил фотограф Микаэль Дженссон.

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На прошлой неделе Хейли Бибер обвинили в плагиате из-за нового аксессуара ее бренда. Модель опубликовала кадры из новой рекламной кампании косметической марки Rhode. На снимках манекенщица позировала в купальнике, который дополнила золотой цепочкой с блеском для губ. Интернет-пользователи обратили внимание, что в июне бренд по уходу за кожей Cocokind выпустил такой же аксессуар.

«Неудивительно, она все это время копировала концепции других брендов! Похоже, это просто очередной дизайн, украденный у кого-то. Бесстыдное воровство идей», «В Хейли Бибер нет ничего оригинального», — писали подписчики в Instagram.