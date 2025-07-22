Валя Карнавал предстала в образе в балетном стиле

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) опубликовала фото в откровенных нарядах. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

© Lenta.ru

23-летняя инфлюэнсерша снялась в образах в балетном стиле. На одном из кадров она позировала у хореографического станка в голубом бюстгальтере, розовой мини-юбке, отделанной кружевом, лиловом болеро и белых гетрах. Также исполнительница надела пуанты и уложила волосы в гладкий пучок.

© Lenta.ru

Кроме того, она предстала перед камерой в розовом корсете с несколькими шнуровками и кремовых микрошортах с оборками.

В июне Валя Карнавал показала бриллиантовые часы Cartier за 5,9 миллиона рублей.