Как создать и закрепить идеальный тон летом

Летом кожа живет своей жизнью: влажность, активное солнце, пыль и стремление к легкости ставят под сомнение саму идею стойкого макияжа. Но все возможно — даже в +30 или проливной дождь можно выглядеть свежо, будто с обложки, если знать правильную технику и подход. Визажисты называют это «эффект фотошопа без фильтров» — когда кожа выглядит идеально в реальности, а не только на экране. Топ-визажист Ксения Бохо рассказывает, как добиться идеального тона и закрепить его на весь день.

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Все начинается с подготовки кожи

Никакой тон не будет выглядеть безупречно, если кожа не подготовлена. Утром важно очистить лицо мягким средством (гели с кислотами и щетки лучше оставить на вечер), после чего нанести легкую увлажняющую сыворотку и некомедогенный крем с SPF. Особенно летом, солнцезащитный фактор — не опция, а необходимость.

Совет от визажиста:

«Используйте матирующую базу на Т-зоне, если она склонна к жирному блеску, и увлажняющую — на щеках, чтобы сохранить баланс», — говорит эксперт.

Выбор тона — это половина успеха

Забудь про плотные тональные основы.

«Летом идеальны флюиды, тональные сыворотки, кушоны и тинты — легкие, но с хорошей способностью выравнивать тон», — объясняет Ксения.

Не бойтесь легкого покрытия — его всегда можно точечно усилить консилером. Главное — не перегрузить кожу.

Важно: подбирайте тон, ориентируясь не только на цвет лица, но и на шею, декольте и даже плечи — в жару зоны оголены, и контраст будет заметен.

Техника нанесения: меньше — лучше

Наноси тон не пальцами, а спонжем или кистью, вбивающими движениями. Это позволит добиться легкого, но стойкого покрытия, которое буквально «впечатывается» в кожу.

«Тонкий слой — ключ к тому самому "эффекту фотошопа": кожа остается живой, текстура — естественной, а недостатки аккуратно нивелируются», — говорит визажист.

Совет: точечно замаскируй несовершенства консилером, а не добавляй слой тона на все лицо.

Закрепляем результат правильно

Да, пудра — все еще актуальна. Но важно выбрать легкую, прозрачную, без плотного цвета и блика. Лучше всего работают рассыпчатые минеральные пудры — они фиксируют, не утяжеляя, и контролируют жирный блеск.

«Наносите пудру пушистой кистью только на зоны, где это необходимо: обычно это лоб, нос и подбородок. Щеки и область под глазами лучше оставить более "живыми"», — акцентирует внимание эксперт.

Финальный штрих — фиксирующий спрей

Фиксатор — как лак для волос, только для макияжа. Особенно летом он спасает от расплывшихся текстур.

«Выбирайте формулы с матирующим или увлажняющим эффектом — в зависимости от потребностей кожи. Хороший спрей закрепит макияж, избавит от 'пудровости“ и придаст коже здоровое сияние», — объясняет Ксения.

Совет: чтобы освежить макияж днем, слегка промокните лицо матирующей салфеткой и снова сбрызните фиксатором. Это вернет макияжу свежесть без наслоения новых продуктов.

Бонус: лайфхаки от профи

Легкий пилинг 1–2 раза в неделю помогает макияжу ложиться ровно, особенно в жару, когда поры активнее работают.

Храните тональный крем в холодильнике — это не только освежает, но и продлевает его срок службы.

Выбирайте продукты с маркировкой long wear или sweatproof — они адаптированы под летние условия.

Вместо хайлайтера используйте увлажняющую сыворотку под тон — будет натуральное свечение без эффекта «жирного блеска».

Идеальный тон летом — это не плотный макияж, а гармония ухода, текстур и техники. Кожа должна дышать, а макияж — работать на то, чтобы ты чувствовала себя уверенно с утра и до вечера. Ухаживайте, выбирайте легкие формулы, фиксируйте — и вам не нужен будет фильтр. Настоящий фотошоп — тот, что на лице, а не в телефоне!