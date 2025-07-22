Косметолог объяснил, как выбрать летние бальзамы и тинты для губ

Летом хочется легкости — и в одежде, и в макияже. Но есть зона, которая требует особого внимания даже в самый прекрасный день, особенно в зной: губы. Солнце, ветер и морская соль — все это сушит кожу и делает губы уязвимыми. Вместо плотных помад и липких блесков в жару лучше выбирать легкие, увлажняющие средства: бальзамы с SPF и тинты с ухаживающими компонентами. Косметолог Лиана Давыдова рассказала, как правильно выбрать летние бьюти-продукты для губ — чтобы они работали как защита, а не декоративная маска.

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Обязательно проверяйте SPF — губы обгорают первыми

Кожа губ практически лишена меланина, поэтому не может защищать себя от ультрафиолета.

«Летом особенно важно использовать бальзам с SPF не ниже 15, а на пляже — от 30 и выше. Это убережет от ожогов, преждевременных морщин и даже вирусных вспышек (например, герпеса, который может активироваться на солнце). Идеально, если в составе будет оксид цинка или диоксид титана — физические фильтры, которые особенно подходят для чувствительной кожи», — говорит эксперт.

Увлажнение должно быть деликатным — без перегрузки

Жирные текстуры в жару ощущаются тяжело, могут «плыть» и собирать пыль. Легкие гелевые бальзамы или тинты на водной основе с гиалуроновой кислотой, пантенолом или маслом жожоба впитываются быстро, дают комфорт и естественное сияние. Избегайте продуктов с вазелином, если планируете быть на солнце: он может создавать парниковый эффект.

Тинт — идеальный городской спутник

Для прогулки по городу лучше выбирать стойкий тинт с увлажняющим эффектом. Он придает губам цвет, не требует частого обновления и не оставляет следов на стаканах и масках.

«Главное — не пересушивающая формула: обращайте внимание, чтобы тинт содержал экстракты алоэ, витамины или масла. И да, выбирайте оттенок на 1–2 тона ярче естественного цвета губ — летом пигмент „садится“ немного мягче», — утверждает косметолог.

Избегайте ментола и ароматизаторов

Многие «летние» бальзамы освежают за счет ментола или камфоры — но эти ингредиенты могут раздражать нежную кожу губ и провоцировать сухость. То же касается ярких отдушек: они часто вызывают аллергические реакции на солнце. Лучше выбирать средства с нейтральным или натуральным запахом (например, малины, ванили, кокоса) и минимальным списком компонентов.

Для пляжа и бассейна — водостойкость и защита от соли

Если вы отправляетесь к морю или в бассейн, выбирайте бальзамы с устойчивыми формулами. Важно, чтобы продукт не смывался после каждого заплыва, а также защищал от соли и хлора. Обратите внимание на маркировку «water-resistant» и наличие антиоксидантов — они помогут минимизировать повреждение кожи от внешних факторов. После купания средство все же нужно обновить, чтобы сохранить защиту.