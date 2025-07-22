Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала внешность с белыми волосами. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя певица продемонстрировала видео с фестиваля VK Fest 2025. На мероприятии ее запечатлели в драпированном белом платье длины миди, оформленном разрезом до бедра, и туфлях с обвивающими ноги до колена ремешками.

В то же время знаменитость выступила с прядями ниже плеч, окрашенными в блонд. Также она сделала макияж с серо-голубыми тенями на веках.

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