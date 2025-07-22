Стилист Лисовец назвал способы создать модный пляжный образ

Российский стилист Владислав Лисовец назвал способы создать модный пляжный образ в 2025 году. Соответствующий материал появился на его сайте.

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Эксперт посоветовал носить на отдыхе вещи с изображением ракушек и изделия в виде ракушек, а также платья и юбки, выполненные из них. В то же время он порекомендовал выбирать прозрачную обувь.

«Словно из желе, всех цветов и форм, даже на каблуке! Ходить на пляж можно не только в сланцах!» — отметил автор поста.

Кроме того, актуальным образ сделают украшения для купальника, платья с градиентным принтом и тканевые пляжные сумки больших размеров, заявил специалист.

Ранее в июле Лисовец также перечислил главные табу пляжной моды в 2025 году, которые способны испортить образ.