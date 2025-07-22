Тушь для ресниц: десять вариантов для максимального объема

Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать тушь? Правильный ответ: что угодно. В бьюти-разнообразии сложно найти ту единственную, которая сможет пережить и день на работе, и слёзы над сериалом, и при этом даст длинные и объёмные ресницы. Вот 10 проверенных вариантов на любой вкус.

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Тушь для максимального объёма, Clarins

Декор и уход в одном флаконе. Тушь стойкая, держится до 12 часов и не прощается с ресницами ещё до конца рабочего дня. Объём получается серьёзным благодаря комплексу из восков, а за прокрашивание отвечает щёточка из волокон клещевины. Плюс в составе есть комплекс, который при постоянном использовании укрепляет и удлиняет ресницы.

Универсальная тушь Sex Ultimate Lashes Mascara, Romanovamakeup

Тушь для неопределившихся: в один слой она даст естественный, натуральный эффект, а в несколько — драму и объём. Текстура пластичная, высыхает не моментально, поэтому можно успеть спокойно придать ресницам нужную форму. Щёточка необычная: состоит из нескольких сфер-шариков разных размеров, чтобы каждая ресничка была прокрашена со всех сторон.

Тушь Palpebral, SVR

Тушь, созданная для защиты от агрессивных факторов внешней среды. В её составе — активированный уголь для насыщенного чёрного оттенка, а ещё гиалуроновая кислота и масло жожоба. Всё для того, чтобы люди с чувствительными глазами не испытывали дискомфорта в течение дня.

Тушь для ресниц с 3D-эффектом, Erre Due

Щёточка туши состоит из трёх функциональных зон. Ворсинки на нижней отвечают за разделение и удлинение, верхняя часть помогает придать нужную форму и выложить ресницы так, как вам нравится. Кончик можно использовать для прокрашивания совсем незаметных ресничек.

Объёмная тушь Holipop Detailcara, Holika Holika

У туши маленькая, тонкая щёточка, которой можно приподнять и прокрасить ресницы даже во внутреннем уголке и не бояться наставить пятен. Из-за лёгкой текстуры первый слой будет незаметен невооружённым взглядом. Получается, что это отличная опция для работы и учёбы, где есть строгий дресс-код.

Тушь Buildable Volume, Arive Makeup

Формула разработана с учётом того, что у всех девушек разные предпочтения в окрашивании ресниц. Кто-то выбирает взмахнуть щёточкой один раз, другие наносят три и больше слоёв, чтобы получить эффект, как в глянцевой рекламе нулевых. Щёточка-веретено в этом случае помогает добиться нужного именно вам результата благодаря манёвренности и утончённому кончику.

Тушь Vamp! Mascara Lash Extender, Pupa Milano

На случай, если не хочется искать компромисс между объёмом и удлинением. Силиконовая щёточка подбирается к самым корням ресниц и хорошо приподнимает, а формула туши фиксирует завиток в нужном положении. Подойдёт чувствительным глазам и тем, кто носит линзы.

Ультрачёрная тушь с эффектом объёма, Shu

Вариант для тех, кому не хватает именно объёма: большая щёточка удачно прокрашивает ресницы из-за формы. Щетинки на ней расположены хаотично, форма напоминает цифру восемь, поэтому эффект заметен с первого слоя. Может не подойти обладательницам упрямых прямых ресниц.

Тушь Curve Scandale, Vivienne Sabo

Виральная классика в говорящей упаковке. Смеяться над ней можно долго, но нельзя отрицать, что результат у туши действительно стоящий. За него отвечает, конечно, изогнутая силиконовая щёточка, повторяющая изгиб формы века. Два ряда щетинок и приподнимают, и покрашивают, и разделяют так, чтобы не оставалось комочков.

Тушь с эффектом накладных ресниц Fake It, Catrice

Водостойкий образец на случай, если он решил последовать советам от блогеров и пригласить вас на первое свидание в аквапарк. Эта тушь переживёт купание в бассейне и слёзы от смеха, не осыпется и не размажется, если глаза не тереть. Щёточка — из щетины и в форме песочных часов.