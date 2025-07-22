Новую жену миллиардера Безоса заметили с редкой сумкой Dior

Папарацци заметили новую жену американского миллиардера Джеффа Безоса с редким аксессуаром за миллион рублей. Об этом сообщает Page Six.

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Американская репортерша Лорен Санчес предстала перед камерами в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc во Франции. Она была одета в платье люксового бренда Roberto Cavalli, оформленное в голубые, светло-зеленые и розовые тона. Кроме того, возлюбленная Безоса несла в руке небольшую сумку марки Dior, расшитую бисером и украшенную изображением розы ветров.

По данным журналистов, в настоящий момент модель Lady Dior Micro не представлена в бутиках бренда. Ранее она продавалась в специальном сундуке, ее стоимость составляла 15 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей).