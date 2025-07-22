Чрезмерная худоба Зои Кравиц встревожила фанатов

Американская актриса Зои Кравиц попала в объектив папарацци во время прогулки по Нью-Йорку и встревожила фанатов. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) инсайдера под никнеймом @deuxmoi.

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36-летняя знаменитость предстала на новых фото в красной футболке, черных спортивных шортах и лакированных туфлях с открытым носом. Кроме того, она надела солнцезащитные очки, уложила волосы в хвост и взяла с собой небольшую сумку.

Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу звезды «Меломанки» и принялись обсуждать ее в комментариях под постом.

«Слишком худая», «Я никогда не замечал, какая она хрупкая», «Истощенная и печальная», «Она сильно похудела после расставания с Ченнингом Татумом», «Выглядит не совсем здоровой», — высказывались пользователи сети.

В марте сообщалось, что Кравиц вышла в свет в откровенном образе. Тогда актриса пришла на показ Saint Laurent на Неделе моды в Париже в голубом платье в бельевом стиле, сквозь ткань которого виднелась ее обнаженная грудь.