Модель Микайла Демайтер показалась в платье с откровенным вырезом

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала кадры с новой фотосессии. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Спортсменка снялась в сером ультракоротком платье и белых открытых туфлях с массивным каблуком. При этом на размещенных снимках видно, что наряд оформлен завязками на спине и глубоким вырезом, который подчеркивал форму и объем груди знаменитости.

Для своего образа Демайтер распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.