Что такое интимная пластическая операция и как к ней подготовиться

Интимная пластика — это область эстетической хирургии, направленная на изменение женских половых органов с целью улучшения их внешнего вида и функциональности. Такой вид пластических операций становится все более популярным в современном обществе, ведь здоровье, красота и уверенность в себе играют важную роль в жизни женщины. Кстати, если вы думали, что интимная пластика — «удел» только женщин, то нет: мужчинам тоже делают такие операции, просто перечень интимной пластики у сильной половины человечества гораздо меньше, чем у женщин.

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Так что же нужно знать про «операцию там»? Об этом мне рассказала Анна Борисовна Салопенкова, врач-пластический хирург, ассистент кафедры общей хирургии Смоленского государственного медицинского университета.

Зачем нужна интимная пластика

Основные показания к интимной пластике:

Эстетические проблемы. Женщины могут испытывать дискомфорт из-за чрезмерной длины половых губ, асимметрии или других особенностей, которые негативно влияют на их самооценку.

Послеродовые изменения. Роды могут привести к растяжению тканей, что может привести к проблемам в интимной зоне и снижению сексуального удовольствия.

Возрастные изменения. С возрастом ткани теряют эластичность, что может повлиять на сексуальную жизнь женщины и общий комфорт.

Медицинские показания. В некоторых случаях интимная пластика может потребоваться для коррекции анатомических аномалий или лечения определенных заболеваний.

Когда оправдана интимная пластика

Ослабление мышц влагалища может привести не только к сексуальным проблемам, но и к затруднению мочеиспускания. Первопричиной может быть повреждение во время родов, но, в зависимости от особенностей пациента, возраст также может ослабить мышцы в этой области.

Чрезмерный размер малых половых губ может вызывать боль из-за трения об одежду, а также, как эстетический дефект, может стать причиной серьезных разочарований.

Во многих случаях из-за ожирения или потери веса может потребоваться контурная пластика лобка. Целью вмешательства является уменьшение размера лобка. Часто это выполняется в сочетании с абдоминопластикой.

Виды интимной пластики

Лабиопластика — эстетика малых и/или больших половых губ.

Вагинопластика — пластика влагалища.

Перинеопластика — восстановление тканей промежности.

Изменение контуров клитора.

Эстетика промежности.

Фаллопластика — пластика полового члена.

Омоложение влагалища.

Лазерное отбеливание вульвы.

Лазерная подтяжка влагалища.

Фитопластика больших половых губ.

Мезотерапия интимной зоны.

Гименопластика — восстановление девственной плевы.

Пластика половых губ

Пластика половых губ включает изменение размера и формы половых губ. Это может включать как уменьшение (редукционная лабиопластика), так и увеличение (трансплантация). Процедура обычно длится около 1–2 часов и проводится под местной анестезией.

Пластика влагалища

Пластика влагалища направлена на восстановление анатомической формы и тонуса влагалища. Это особенно актуально для женщин после родов, когда ткани могут растягиваться и терять эластичность. Процедура может улучшить как эстетические, так и функциональные характеристики, положительно влияя на сексуальную жизнь.

Увеличение точки G

Увеличение точки G — относительно новая процедура, предназначенная для повышения чувствительности и сексуального удовольствия. Во время этой процедуры вводятся филлеры, которые делают точку G более выраженной и чувствительной.

Лазерная терапия

Многие женщины выбирают лазерную терапию для лечения сухости влагалища, улучшения текстуры кожи и общего состояния интимной зоны. Лазерное лечение стимулирует выработку коллагена и улучшает кровообращение, повышая эластичность тканей.

Подготовка к операции

Как и перед любой хирургической операцией, перед интимной пластикой необходимо пройти полное обследование, включая лабораторные анализы, а также, при необходимости, другие исследования (например, ЭКГ и рентген). Также нужно будет получить консультацию опытного врача-гинеколога (уролога в контексте мужчин), а также пластического хирурга. Врачи изучат историю болезни, оценят состояние здоровья, а пластический хирург затем предложит наиболее подходящие методы коррекции. Также важно обсудить возможные риски и ожидаемые результаты.

Пластический хирург также даст вам несколько советов по образу жизни, которые помогут подготовиться к интимной пластике и ускорить восстановление. К ним относятся отказ от курения — по крайней мере, временный, так как никотин замедляет процесс заживления, употребление достаточного количества жидкости, витаминов и микроэлементов (витамина С, селена, цинка), а также отказ от аспирина, гинкго билбоа и других натуральных средств, поскольку они влияют на свертываемость крови.

Ход операции

Большинство интимных пластических операций проводятся амбулаторно. Процедура обычно проводится под местной анестезией, что позволяет женщине вернуться домой в тот же день. Восстановление может занять от нескольких дней до двух недель, в зависимости от типа операции. Крайне важно следовать рекомендациям врача в период реабилитации, чтобы избежать осложнений.

Например, в течение где-то недели область операции не должна подвергаться воздействию воды, однако необходимо соблюдать надлежащую интимную гигиену. В течение первых двух недель важно избегать любых интенсивных физических нагрузок. Затем вы сможете постепенно вернуться к прежнему ритму жизни. Через три недели разрешаются легкие физические нагрузки, но следует воздержаться от половой жизни в течение шести недель. В течение двух месяцев не рекомендуется посещать солярий, солнечные ванны и сауну. Пластический хирург будет приглашать вас на контрольный осмотр через определенные промежутки времени.

Риски и осложнения

Как и любая хирургическая операция, интимная пластика несет определенные риски. Осложнения могут включать инфекцию, кровотечение, нежелательные рубцы, дискомфорт и изменение чувствительности. Однако при правильном выборе хирурга и соблюдении всех рекомендаций эти риски можно свести к минимуму.

Психологический аспект

Помимо физических изменений, интимная пластика может положительно повлиять на психологическое состояние женщины или мужчины. Повышение уверенности в себе и улучшение качества интимной жизни могут значительно улучшить общее качество жизни. Важно помнить, что все мы разные, и мнения о необходимости такой операции могут сильно различаться.

Что в итоге

Интимная пластика — это важный шаг, который может значительно улучшить жизнь женщины. Однако, прежде чем принять решение, важно тщательно взвесить все «за» и «против», проконсультироваться со специалистом и понять свои истинные желания. Эстетические операции требуют серьезного подхода и понимания, а при грамотной медицинской поддержке могут стать началом новой, более уверенной главы в жизни.