Что такое интимная пластическая операция и как к ней подготовиться

Что такое интимная пластическая операция
Интимная пластика — это область эстетической хирургии, направленная на изменение женских половых органов с целью улучшения их внешнего вида и функциональности. Такой вид пластических операций становится все более популярным в современном обществе, ведь здоровье, красота и уверенность в себе играют важную роль в жизни женщины. Кстати, если вы думали, что интимная пластика — «удел» только женщин, то нет: мужчинам тоже делают такие операции, просто перечень интимной пластики у сильной половины человечества гораздо меньше, чем у женщин.
Так что же нужно знать про «операцию там»? Об этом мне рассказала Анна Борисовна Салопенкова, врач-пластический хирург, ассистент кафедры общей хирургии Смоленского государственного медицинского университета.
Зачем нужна интимная пластика
Основные показания к интимной пластике:
- Эстетические проблемы. Женщины могут испытывать дискомфорт из-за чрезмерной длины половых губ, асимметрии или других особенностей, которые негативно влияют на их самооценку.
- Послеродовые изменения. Роды могут привести к растяжению тканей, что может привести к проблемам в интимной зоне и снижению сексуального удовольствия.
- Возрастные изменения. С возрастом ткани теряют эластичность, что может повлиять на сексуальную жизнь женщины и общий комфорт.
- Медицинские показания. В некоторых случаях интимная пластика может потребоваться для коррекции анатомических аномалий или лечения определенных заболеваний.
Когда оправдана интимная пластика
Ослабление мышц влагалища может привести не только к сексуальным проблемам, но и к затруднению мочеиспускания. Первопричиной может быть повреждение во время родов, но, в зависимости от особенностей пациента, возраст также может ослабить мышцы в этой области.
Чрезмерный размер малых половых губ может вызывать боль из-за трения об одежду, а также, как эстетический дефект, может стать причиной серьезных разочарований.
Во многих случаях из-за ожирения или потери веса может потребоваться контурная пластика лобка. Целью вмешательства является уменьшение размера лобка. Часто это выполняется в сочетании с абдоминопластикой.
Виды интимной пластики
- Лабиопластика — эстетика малых и/или больших половых губ.
- Вагинопластика — пластика влагалища.
- Перинеопластика — восстановление тканей промежности.
- Изменение контуров клитора.
- Эстетика промежности.
- Фаллопластика — пластика полового члена.
- Омоложение влагалища.
- Лазерное отбеливание вульвы.
- Лазерная подтяжка влагалища.
- Фитопластика больших половых губ.
- Мезотерапия интимной зоны.
- Гименопластика — восстановление девственной плевы.
Пластика половых губ
Пластика половых губ включает изменение размера и формы половых губ. Это может включать как уменьшение (редукционная лабиопластика), так и увеличение (трансплантация). Процедура обычно длится около 1–2 часов и проводится под местной анестезией.
Пластика влагалища
Пластика влагалища направлена на восстановление анатомической формы и тонуса влагалища. Это особенно актуально для женщин после родов, когда ткани могут растягиваться и терять эластичность. Процедура может улучшить как эстетические, так и функциональные характеристики, положительно влияя на сексуальную жизнь.
Увеличение точки G
Увеличение точки G — относительно новая процедура, предназначенная для повышения чувствительности и сексуального удовольствия. Во время этой процедуры вводятся филлеры, которые делают точку G более выраженной и чувствительной.
Лазерная терапия
Многие женщины выбирают лазерную терапию для лечения сухости влагалища, улучшения текстуры кожи и общего состояния интимной зоны. Лазерное лечение стимулирует выработку коллагена и улучшает кровообращение, повышая эластичность тканей.
Подготовка к операции
Как и перед любой хирургической операцией, перед интимной пластикой необходимо пройти полное обследование, включая лабораторные анализы, а также, при необходимости, другие исследования (например, ЭКГ и рентген). Также нужно будет получить консультацию опытного врача-гинеколога (уролога в контексте мужчин), а также пластического хирурга. Врачи изучат историю болезни, оценят состояние здоровья, а пластический хирург затем предложит наиболее подходящие методы коррекции. Также важно обсудить возможные риски и ожидаемые результаты.
Пластический хирург также даст вам несколько советов по образу жизни, которые помогут подготовиться к интимной пластике и ускорить восстановление. К ним относятся отказ от курения — по крайней мере, временный, так как никотин замедляет процесс заживления, употребление достаточного количества жидкости, витаминов и микроэлементов (витамина С, селена, цинка), а также отказ от аспирина, гинкго билбоа и других натуральных средств, поскольку они влияют на свертываемость крови.
Ход операции
Большинство интимных пластических операций проводятся амбулаторно. Процедура обычно проводится под местной анестезией, что позволяет женщине вернуться домой в тот же день. Восстановление может занять от нескольких дней до двух недель, в зависимости от типа операции. Крайне важно следовать рекомендациям врача в период реабилитации, чтобы избежать осложнений.
Например, в течение где-то недели область операции не должна подвергаться воздействию воды, однако необходимо соблюдать надлежащую интимную гигиену. В течение первых двух недель важно избегать любых интенсивных физических нагрузок. Затем вы сможете постепенно вернуться к прежнему ритму жизни. Через три недели разрешаются легкие физические нагрузки, но следует воздержаться от половой жизни в течение шести недель. В течение двух месяцев не рекомендуется посещать солярий, солнечные ванны и сауну. Пластический хирург будет приглашать вас на контрольный осмотр через определенные промежутки времени.
Риски и осложнения
Как и любая хирургическая операция, интимная пластика несет определенные риски. Осложнения могут включать инфекцию, кровотечение, нежелательные рубцы, дискомфорт и изменение чувствительности. Однако при правильном выборе хирурга и соблюдении всех рекомендаций эти риски можно свести к минимуму.
Психологический аспект
Помимо физических изменений, интимная пластика может положительно повлиять на психологическое состояние женщины или мужчины. Повышение уверенности в себе и улучшение качества интимной жизни могут значительно улучшить общее качество жизни. Важно помнить, что все мы разные, и мнения о необходимости такой операции могут сильно различаться.
Что в итоге
Интимная пластика — это важный шаг, который может значительно улучшить жизнь женщины. Однако, прежде чем принять решение, важно тщательно взвесить все «за» и «против», проконсультироваться со специалистом и понять свои истинные желания. Эстетические операции требуют серьезного подхода и понимания, а при грамотной медицинской поддержке могут стать началом новой, более уверенной главы в жизни.